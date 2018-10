L’image a fait le tour du monde et reste un des moments emblématiques des MTV Video Music Awards.

En 2003, Madonna et Britney Spears se roulent un vrai patin devant les caméras lors de l’interprétation des titres Like a Virgin et Hollywood. Dans la foulée, la reine de la pop fera de même avec Christina Aguilera mais la séquence passera curieusement aux oubliettes. Quinze ans plus tard, Christina Aguilera n’a toujours pas digéré d’avoir été écartée de ce moment historique de la pop musique. Interrogée par la radio digitale SiriusXM, elle a évoqué un coup bas de la réalisation : "Vous savez pourquoi ils ont coupé cela ? Pour capter la réaction de Justin Timberlake." Il est vrai qu’à l’époque de la diffusion, celui-ci venait de rompre avec Britney Spears avec qui il formait un couple très en vue.

Christina Aguilera était pourtant très bankable cette année-là puisqu’elle avait été nommée Top Pop Act par le magazine Billboard. Dure est la loi qui fait vivre la peoplesphère…