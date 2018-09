Chris, le second album de Christine and the Queens, c’est une des toutes grosses sorties de cette rentrée. Et même de l’année. Après l’incroyable succès de Chaleur humaine sorti en 2014, on imaginait la jeune femme sous pression. Car comment faire aussi bien si pas mieux que les deux Victoires de la musique glanées en 2015 et 2016, les titres de Meilleure artiste féminine et Meilleure chanson ("Titled") reçus au NME Awards l’an dernier ou encore la nomination aux Brits Awards aux côtés de Beyoncé et Rihanna. Nous avions tout faux. "Ça ne m’a pas mis la pression, ça m’a plutôt excitée, lance avec assurance Héloïse Letissier. La notion de pression, je l’aurais eue si j’avais voulu préserver quoi que ce soit. Or, je vais au-devant d’une falaise. J’avais envie d’exister comme une femme désirante, de rendre ça complexe et d’être en danger. Je ne sais pas si ça s’entend, mais je trouve que je ne me suis pas protégée sur ce second album que j’ai produit toute seule."

