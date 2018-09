C’est que "Chris", le nouvel album de Christine and the Queens est un des plus attendus de cette rentrée, voire de l’année. Il aura suffi d’un essai, "Chaleur humain", à Héloïse Letissier pour mettre le monde à ses pieds. Non seulement ce disque a été plébiscité en Belgique comme en France, mais il lui a aussi ouvert - chose rare pour un artiste francophone - les portes de l’Amérique.

Mieux, il a fait de la jeune femme aujourd’hui trentenaire, une icône outre-Atlantique où elle fait figure de renouveau de la pop. On en veut pour preuve son apparition en Une du célèbre magazine Time. Pas de quoi cependant lui mettre une pression insupportable sur les épaules. "Ça m’a plutôt excitée, dit-elle alors qu’on la rencontre autour d’un grand plat de pâtes dans un établissement bruxellois. La notion de pression, je l’aurais eue si j’avais voulu préserver quoi que ce soit. Or, je vais au-devant d’une falaise, c’est ce qui me plaît. J’aime bien sauter dans le vide. Même en concert ou sur un plateau télé, quand il y a un problème ou que ça devient compliqué, ça me réveille. Il y a une surexcitation qui naît en moi et je trouve des choses dans la difficulté que je ne trouve pas dans le confort."

En écoutant les textes de cet album, on a l’impression que vous n’y allez pas de main morte avec vous-même. Vous vous infligez des mots terribles…

(...)