Le festival Rock Werchter a révélé vendredi la venue de cinq nouveaux artistes: Royal Blood, White Lies, Bonobo (live), Bazart et Agnes Obel se produiront lors du festival qui se tient du jeudi 29 juin au dimanche 2 juillet. Les organisateurs annoncent également que la journée de samedi est d'ores et déjà sold out.

Arcade Fire, Kings of Leon, Imagine Dragons, Lorde et Agnes Obel se produiront jeudi. Vendredi, les festivaliers pourront profiter des concerts du mythique groupe Radiohead, mais aussi des prestations de James Blake, Oscar and The Wolf, Royal Blood, Bazart, White Lies et Future Islands. Samedi, c'est au tour de Linkin Park, System of A Down, Blink-192 et Bonobo (live). Le festival se clôturera dimanche avec les Foo Fighters, Alt-J, Dropkick Murphys et The Lumineers.