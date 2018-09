Alors qu’il a toujours plusieurs projets en même temps sur le feu, Damon Albarn a soufflé le chaud et le froid lors d’une interview accordée au site américain Uproxx, filiale indépendante de la major Warner Music, la maison de disque de Gorillaz. Interrogé à propos de ce sur quoi il travaille actuellement, le chanteur a évoqué un nouvel album de The Good, The Bad and The Queen.

Le retour de The Good, The Bad and The Queen

Le premier et seul essai de ce superr groupe monté par le leader de Blur en compagnie de Paul Simonon, le bassiste de The Clash, de Simon Togg, l’ancien guitariste de The Verve et de Gorillaz, et de Tony Allen, le batteur de Fela Kuti, remonte à 2007. La nouvelle livraison devrait arriver tout prochainement puisque Damon Albarn a évoqué son ambition d’ensuite se consacrer à un travail basé sur un poème d’Afrique de l’Ouest qu’il espère pouvoir commencer l’année prochaine.

La bombe

L’agenda manifestement bien chargé, le chanteur a alors laissé tomber ce qui s’apparente à une bombe. "Si vous voulez voir Gorillaz sur scène, les concerts à venir pourraient être une des dernières occasions avant longtemps, a-t-il lâché. Si vous ne venez pas à ceux qui sont encore programmés, vous n’aurez peut-être plus jamais la possibilité de nous voir sur scène." Le groupe est actuellement en tournée en Amérique du Nord où huit dates sont programmées, la dernière ayant lieu le 24 octobre à Mexico.

Cette annonce ressemble à un au revoir quasi définitif et qui doit décevoir pas mal de fans qui pensaient la formation emmenée par Damon Albarn et Jamie Hewlett repartie pour de longues années.

Deux albums en un an à peine

Après six ans d’absence, Gorillaz avait en effet refait surface l’an dernier avec l’album Humanz . Si celui-ci n’avait pas reçu un accueil dithyrambique, son successeur, The Now Now , paru le 29 juin dernier, avait lui été encensé, tant par les critiques que par le public. De passage cet été sur la main stage de Rock Werchter, Damon Albarn et sa bande de Gorillaz avaient ravi le public même si leur prestation manquait de ce petit plus qui fait les tout grands concerts.