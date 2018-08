Mercredi, le rappeur belge Damso a indiqué via les réseaux sociaux qu'il arrêtait sa collaboration avec Booba, le "Duc" de Boulogne, qui a récemment créé la polémique suite à la bagarre qui est survenue entre Kaaris et lui à l'aéroport d'Orly. Le Belge s'est exprimé de façon très reconnaissante envers le Français en indiquant: "Peu importe la nature de ta décision, je respecte ton choix. Merci pour la force et la visibilité que tu m'as données durant toutes ces années depuis Pinocchio. #Viesurtoietlestiens et que Dieu Bénisse tes projets futurs".

Si Damso en est là où il est aujourd'hui, c'est très certainement grâce à Booba, qui l'a épaulé en 2014, et à son label 92i qui a produit ses trois albums (Batterie faible en 2016, Ipséité en 2017 et dernièrement Lithopédion qui a trôné en tête des charts mondiales sur Spotify ). Trois albums, c'était le contrat signé par Damso avec la boite de production de Booba.

Un départ qui n'est visiblement pas vraiment du goût de Booba. Ce dernier a en effet publié une photo en noir et blanc des deux hommes au milieu d'un cœur brisé et accompagnés d'un emoji avec un larme. Une publication sous un fond de moquerie ou sérieuse? Impossible à dire! Hormis que juste après, Booba s'est lâché sur Instagram en écrivant la phrase qui suit au-dessus de la publication de Damso: "Le téléphone ça sert plus à grand chose de nos jours. La prochaine fois que j'tèj une meuf, j'la plaque sur insta. Merci pour ta shnek blahblahblah..."