À neuf ans, sans rien dire à ses parents, il décroche un premier contrat de… danseur. Evocation des débuts d'un des plus grands chanteurs de variété française.

À chaque nouvelle tournée, jusqu’à la fin, Charles Aznavour est reparti sur les routes avec des chansons nouvelles, toujours très belles, mais qui n’ont pas eu la même popularité que ses innombrables tubes des années soixante.

Depuis 1978, la radio et la télévision n’en ont plus consacré une seule. À une exception près : Pour toi, Arménie. En 1989. Ce n’était pas une chanson qu’Aznavour interprétait mais, dans la vague de We are the world, il s’agissait d’un titre enregistré par 86 chanteurs afin d’apporter des fonds à l’Arménie dévastée par un tremblement de terre. Le cadeau d’un Arménien à son pays.

Pourtant, Aznavour est bel et bien né à Paris, le 22 mai 1924. Son vrai nom : Chahnourh Aznavourian. Ses parents avaient émigré en espérant s’installer aux États-Unis. En 1924, s’ils étaient à Paris, c’était en attente des visas. L’enfant est arrivé. Ils décidèrent de rester.

(...)