Décès de George Michael: réactions et hommages de nombreuses célébrités

Artiste tourmenté par la drogue et une vie sentimentale compliquée, le chanteur britannique George Michael, interprète des tubes "Faith" et "Careless Whisper", est mort de causes inconnues à son domicile à l'âge de 53 ans.

"C'est avec grande tristesse que nous confirmons que notre fils, frère et ami George est mort en paix à son domicile à Noël", a annoncé dimanche soir l'agent du chanteur dans un communiqué, sans plus de détails.

Idole des adolescents dans les années 1980 avec le groupe Wham!, devenu ensuite superstar mondiale en solo, le chanteur est décédé à son domicile de Goring, à l'ouest de Londres, selon la BBC. Sa mort n'est pas considérée comme suspecte par la police britannique, alertée peu avant 14h dimanche.

"A ce stade, la mort est traitée comme inexpliquée mais pas suspecte. Une autopsie va être menée en temps voulu", a précisé la police.





"Perte d'une âme talentueuse"

Les hommages au chanteur, provenant d'inconnus et de célébrités, ont afflué sur les réseaux sociaux.

"Je suis profondément choqué. J'ai perdu un ami cher - le plus gentil et généreux, et un brillant artiste. Mes pensées vont à sa famille et à tous ses fans", a réagi le chanteur britannique Elton John sur Instagram.

"Adieu mon ami! Un autre grand artiste nous quitte. Est-ce que 2016 peut aller se faire foutre MAINTENANT?", a ainsi publié Madonna sur Instagram.

La rockstar canadienne Bryan Adams a commenté sur Twitter: "RIP George Michael. Je ne peux pas y croire. Un chanteur incroyable et un homme adorable, bien trop jeune pour nous quitter".

"Tu as offert au monde un cadeau incroyable! Quel talent! Quelle perte!", a tweeté la chanteuse américaine La Toya Jackson.

Plusieurs messages de condoléances évoquaient les morts d'autres stars de la chanson disparues cette année, dont David Bowie en janvier, Prince fin avril, et le guitariste de Status Quo, Rick Parfitt, décédé dimanche.

"2016 - perte d'une autre âme talentueuse. Tout notre amour et toute notre compassion à la famille de George Michael", a également écrit le groupe Duran Duran, contemporain de Wham!, sur son compte officiel.

"Non, pas George Michael lui aussi. Un autre grand musicien nous quitte cette année. 2016 peut aller se faire voir", a tweeté l'ex-footballeur international britannique Gary Lineker.

Plusieurs personnalités du monde du cinéma et du mannequinat ont fait part de leur tristesse sur les réseaux sociaux à l'annonce du décès du célèbre chanteur.