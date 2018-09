À tout juste 23 ans, Dua Lipa est la star montante de la pop mondiale. La Britannique originaire du Kosovo connaît même une ascension fulgurante. Une poignée de singles sortis depuis août 2015 et un premier album paru en juin dernier auront suffi à faire d’elle une star multi-platinée.

Son titre New Rules, affiche 1,4 milliard de vues sur YouTube et a battu le record de présence dans le Billboard. Avec 41 semaines dans le prestigieux classement, elle a détrôné Edwin McCain qui s’y était installé en 1998 ! Elle est aussi la première artiste féminine de l’histoire à avoir quatre titres à plus de 500 millions d’écoutes sur Spotify. C’est également elle qui a chanté lors de la finale de la Champions League à Kiev en mai dernier ! Sans oublier sa collaboration avec Stromae sur le clip de IDGAF et celle avec Calvin Harris sur One Kiss, le tube qui a marqué l’été.

Votre collaboration avec Calvins Harris vous a entraînée vers un nouveau genre musical, Est-ce un one-shot ou le début d’une nouvelle aventure ?

"C’est clairement une nouvelle voie. Il y a quelque chose dans cette vague consistant à mélanger la nostalgie et le futur, ces versions modernes de chansons que nous pensons avoir déjà entendues. Sur mon prochain album, il y aura beaucoup de variété et une chanson devrait rappeler les années 90."

La musique, c’était votre destin où vous aviez un plan B ?