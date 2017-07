Comme son nom l'indique, le morceau rend hommage à ces nombreux passionnés trop souvent restés dans l'ombre du 7e art...

Dans la chanson, Michel Sardou cite les grands noms du cinéma français: Belmondo, Bourvil, Gabin... Un titre tout en nostalgie !

Le 20 juillet, Michel Sardou sera, pour la première (et dernière) fois aux Francos de Spa. Après un 26ème album et une tournée d'adieux en cours, Michel Sardou compte bien mettre fin à sa carrière de chanteur pour complètement se consacrer au théâtre. Agé de 70 ans, Michel Sardou va prendre sa retraite... mais pas tout de suite. Le chanteur français estime qu'il "arrive un moment où on a tout dit", a-t-il récemment dit.