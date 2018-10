Gérard Depardieu se produira au Théâtre Saint-Michel, à Bruxelles, le samedi 17 novembre. Il y interprétera les chansons de Barbara qu’il a enregistrées sur un album sorti en février 2017. Quatorze titres mis en boîte à Précy-sur-Marne, dans la maison de la chanteuse.

À l’origine, le spectacle ne devait pas quitter Paris mais la demande a été telle qu’il était difficile de résister. Il y a eu le Canada. Il y aura à nouveau plusieurs dates au Cirque d’hiver Bouglione, à Paris. "Car Barbara en rêvait de ce cirque, raconte Gérard Depardieu, elle aimait beaucoup les cirques." Et il y aura aussi Bruxelles dans moins d’un mois. "Nous venons en Belgique parce que Barbara a été mariée à un Belge (l’avocat Claude Sluys qu’elle a épousé en 1953 avant de se séparer deux ans plus tard, NdlR). Vous avez aussi de grands auteurs et chanteurs qui l’ont influencée, Brel, le poète Émile Verhaeren et j’en oublie. Il y a d’ailleurs toujours de grands auteurs de chansons en Belgique, dit Gérard Depardieu en évoquant Stromae, un homme très bien."

Ce spectacle pendant lequel le monstre sacré du cinéma français interprète certaines des plus grandes chansons de celle avec qui il dit avoir entretenu une amitié amoureuse, se veut être une confidence qu’il partage avec le public, "sans cabotinage ou quoi que ce soit d’autre". "Je pense qu’elle aurait aimé chanter ces chansons comme je les interprète", confie-t-il avec tendresse en faisant remarquer qu’il était "très compliqué d’être poète, femme, auteure, compositeure et chanteuse".

(...)