L'information a fait le tour du monde musical ces derniers jours, l'ultra-populaire Bråvalla Festival en Suède a encore été le théâtre d'agressions sexuelles cette année et sera donc annulé en 2018.

Un phénomène qui se répétait d'année en année pour atteindre un constat effrayant en 2017 : quatre viols et 23 agressions sexuelles. Les organisateurs du festival n'en peuvent plus : "certains hommes… ne savent manifestement pas comment se comporter. C’est une honte." Il n'y aura plus de festival en 2018.

Mais en Belgique, qu'est-il prévu sur nos festivals ? C'est la question que s'est posée Paris Match Belgique . Et la réponse effraie également : pas grand-chose. Différents témoignages confirment les craintes d'agissements similaires dans nos festivals. "Ce sont des mains aux fesses, des remarques intempestives, mais aussi des événements plus bizarres comme l’an dernier, quand un inconnu a embrassé mon ventre et que tous ses potes ont hurlé de rire devant ma colère", explique une festivalière. Une autre témoigne d'un autre fait survenu à Werchter, il y a quelques jours : "un jeune homme se baladait avec un mètre-ruban et a mesuré mon short pour me dire à quel point j’étais ‘slutty’. J’imagine qu’il a dû le faire à de nombreuses reprises" .

Une dernière, encore tremblante, raconte un événement de fin de soirée, alors qu'elle rentre dans sa tente avec une amie. "Ils étaient assis juste devant notre tente à se saouler et ils se sont déchaînés. Pendant une heure ou deux, ils ont essayé d’entrer dans notre tente, ils se jetaient dessus et disaient des trucs du style ‘On va vous montrer, les salopes !’ Ils essayaient de nous faire sortir par tous les moyens. À un moment, ils ont même fait tomber une grille sur nous." Les jeunes femmes quitteront le festival dare-dare vers quatre heures du matin.

Que ce soit à Dour, aux Ardentes, ou à Pukkelpop, les mesures pour éviter ces faits semblent faibles voire inexistantes, rapporte Paris Match Belgique. Sur Twitter, le bourgmestre de Liège, Willy Demeyer a assuré qu'il contactait le festival des Ardentes, qui a lieu ce week-end.

