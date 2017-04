Des dizaines d'artistes, dont Roger Waters (Pink Floyd) estiment que le groupe connu pour ses orientations politiques de gauche devrait rejoindre les appels au boycott des militants palestiniens.

Les icônes anglaises du rock expérimental doivent se produire à Tel Aviv le 19 juillet, en clôture d'une tournée qui comprend les grands festivals de Coachella (Californie) et Glastonbury (Angleterre).

Radiohead a joué par le passé au profit des droits des Tibétains, Amnesty International et la lutte contre le changement climatique.

"Puisque Radiohead fait campagne pour la liberté des Tibétains, nous nous demandons pourquoi il refuserait de défendre un autre peuple sous occupation étrangère", peut-on lire dans cette lettre.

"En vous demandant de ne pas jouer en Israël, les Palestiniens vous ont demandé de faire un petit pas pour aider à faire pression sur Israël pour mettre fin à ses violation des droits humains et du droit international", poursuivent les auteurs.

"Assurément, si prendre position contre la politique de la division, de la discrimination et de la haine signifie quelque chose, cela veut dire s'y s'opposer partout -- et cela doit inclure ce qui arrive chaque jour aux Palestiniens", ajoute la lettre.

Roger Waters, l'ancien de Pink Floyd et l'inspirateur de "The Wall", est depuis longtemps ouvertement critique envers Israël.

Les romanciers Alice Walker et Hari Kunzru, ainsi que les musicien Thurston Moore, des pionniers américains du rock alternatif Sonic Youth et Nick Seymour, de Crowded House, font partie des signataires.

Le militant anti-apartheid et Prix Nobel Desmond Tutu a également signé la lettre.

La campagne de boycott culturel contre Israël a connu un succès mitigé. Stevie Wonder, Carlos Santana et Lauryn Hill ont renoncé à jouer en Israël, mais beaucoup de grands noms, notamment Paul McCartney, les Rolling Stones, Elton John et Bon Jovi s'y sont produits ces dernières années.

Les défenseurs d'Israël ont dénoncé une campagne de boycott hypocrite, estimant qu'elle relève d'une mise à l'index d'un pays démocratique alors que certains musiciens proéminents sont prêts à jouer dans des pays sous dictature.

Radiohead n'a pas joué en Israël depuis 2000. Ce concert faisait partie d'une tournée méditerranéenne désormais légendaire au cours de laquelle Radiohead avait dévoilé des chansons de "Kid A", souvent considéré comme le chef-d'oeuvre du groupe, qui s'échangeaient en ligne avant la sortie de l'album.