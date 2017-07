Si l'honneur d'être la vidéo comptabilisant le plus de vues (2 893 716 813 à l'heure d'écrire cet article) reste pour l'instant dans l'escarcelle du clip vidéo de la chanson "Gangnam Style" du chanteur sud-coréen PSY, le titre sortie en 2012 pourrait très prochainement être dépassé par le titre aux accents latino qui écrase tout depuis sa sortie.

Certes, plusieurs artistes ont déjà dépassé la barre symbolique des deux milliards de vues en une vidéo: Mark Ronson et Bruno Mars, Justin Bieber, Taylor Swift, Katy Perry ou encore Adele. Mais c'est la chanson "See you again" de Wiz Khalifa et Charlie Puth qui est actuellement la plus proche du record de PSY. La chanson-hommage à l'acteur Paul Walker comptabilise 2 893 237 917 vues, soit environ 500 000 vues de différence seulement !

Pourtant, tous les pronostics vont bon train: "Despacito" devrait battre ce record assez rapidement. Il faut dire que depuis sa sortie, le 12 janvier dernier, la vidéo a déjà comptabilisé 2 467 809 749 vues, soit environ 13 millions de vues quotidiennes. Une progression fulgurante qui, à ce rythme, pourrait en faire la vidéo la plus regardée sur YouTube d'ici un mois.

D'ailleurs, si l'on compte la version remixée, en featuring avec Justin Bieber (400 millions de vues), "Despacito" est d'ores et déjà la chanson au plus grand succès de l'histoire de YouTube.