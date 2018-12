Les années se suivent et se ressemblent pour Drake, à ceci près que le rappeur canadien ne cesse de conforter sa place au sommet des classements des écoutes en ligne. Son album Scorpion sorti au mois de juin et le titre "God’s Plan" qui en est extrait, sont respectivement le disque et la chanson les plus écoutés en ligne en 2018. Cela fait de lui l’artiste le plus streamé de l’année, un titre qu’il s’était déjà adjugé en 2015 et en 2016, Ed Sheeran s’octroyant le trophée en 2017.

Mieux encore, avec 8,2 milliards d’écoutes, le rappeur canadien est aussi l’artiste le plus écouté de tous les temps sur la plateforme Spotify, une performance également de mise sur Apple Music où trois de ses titres squattent le top 5 de 2018.

© AP Fin août, Drake s’offrait aussi un autre record en étant le premier artiste à franchir la barre des 50 milliards de streams, toutes plateformes confondues ! Sans surprise, celles-ci misent énormément sur le rap et les genres urbains comme d’autres classements le démontrent. Ainsi en France, pour 2018, si le rappeur canadien ne pointe qu’en dixième position, c’est, cocorico !, notre compatriote Damso qui monte sur la première marche du podium devant Ninho et le contesté mais très populaire Jul. Vlad, Dadju, Bobba, Maître Gims, le défunt XXXTentacion et PNL complètent le tableau.

En octobre dernier, Spotify avait aussi dévoilé un autre chiffre à faire tourner toutes les têtes. C’était à l’occasion de ses dix années d’existence. La plateforme avait calculé le temps d’écoute que lui ont déjà consacré ses utilisateurs. Il s’élève à 16,9 millions d’années !