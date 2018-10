"Mon pays c’est l’amour" est en écoute intégrale et gratuite dès ce vendredi minuit sur la nouvelle webradio éphémère de la station !

Au terme d’une gestation incroyablement rocambolesque – du moins en apparence -, le voici enfin ce dernier album de Johnny Hallyday, le 51e de sa pléthorique discographie. Il sera disponible dans la nuit de jeudi à vendredi sur les plateformes de streaming, à partir de minuit.

Dix mois après la disparition du rocker, Mon pays c’est l’amour aligne ses 10 titres agrémentés d’un interlude. Au menu, du rock comme le Taulier l’aimait avant tout (J’en parlerai au diable, Made In Rock n’Roll ou le très séduisant Tomber encore) mais aussi de la country (Back In L.A.) ou encore des ballades, dont Pardonne-moi.

Pour sa commercialisation, ce disque sera distribué à 800.000 exemplaires dès le premier jour, ce qui est tout à fait exceptionnel. Pas de pénurie en vue pour les fans, du moins a priori… Tout le monde n’ayant cependant pas la possibilité de se ruer chez un disquaire – si tant est qu’il y en ait encore un près de chez vous… -, DH Radio vous propose d’écouter l’album en intégralité dès 8 heures du matin ce vendredi. Non pas sur son antenne FM mais via une webradio popup, autrement dit éphémère, entièrement dédiée à "Mon pays c’est l’amour". Le disque posthume de Johnny Hallyday y tournera en boucle toute la journée et durant tout le week-end, en intégralité !

Pour accéder à cette webradio, il suffit de télécharger la toute nouvelle application mobile DH Radio, disponible gratuitement tant sur l’App Store d’Apple (pour les appareils iOS comme les iPhone et iPad) que sur le Google Play Store (pour les devices Android). Une fois installée, l’appli vous donnera accès à la webradio où vous pourrez écouter "Mon pays c’est l’amour" en version HD audio, mais aussi les multiples autres webradios thématiques mises en place par DH Radio. L’une diffuse des titres 100 % belges, une autre est exclusivement consacrée aux chansons en français, sans oublier celle dédiée aux nouveautés, etc.

Cette nouvelle appli permet également un accès direct à la page Facebook de DH Radio, ainsi qu’aux tweets liés à la station.

La longue histoire que la DH entretien avec Johnny depuis les années 70 méritait la mise en place d’un dispositif spécial pour la sortie du dernier album original enregistré par le rocker. Dès ce vendredi 8 heures du matin, vous ne pourrez pas dire que vous n’avez pas pu écouter Mon pays c’est l’amour puisque DH Radio l’offre sur un plateau à tous les fans, ainsi qu’aux curieux ! © D.R.