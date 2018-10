L'ex-rappeuse se serait installée dans un pays du Moyen-Orient, il y a un an.







Si Vitaa, coach de The Voice Belgique, n'avait pas mis la puce à l'oreille aux médias, le déménagement de son amie Diam's à l'étranger ne se serait probablement jamais su. Interviewée par La Provence, l'interprète d'A fleur de toi s'est, en effet, exprimée sur l'amitié qui la lie à la rappeuse. "Dès qu'elle vient en France, on passe du temps ensemble, explique Vitaa. Elle vit à l'étranger maintenant. Certains ont du mal à le comprendre. Mais, elle est tellement heureuse comme ça que je comprends ses choix.







Selon le magazine Public, la chanteuse de La Boulette aurait quitté la France, il y a un an, pour, dans un premier temps, rejoindre la Tunisie, pays d'origine de son mari Faouzi Tarkhani. Ensuite, elle se serait définitivement installée en Arabie Saoudite pour "se rapprocher de Dieu et s'éloigner un peu plus de la musique", explique l'hebdomadaire français.