Outre le morceau "The Beautiful People" de Marilyn Manson, on retrouve en effet "Baby One More Time" de Britney Spears et une chansonnette de chat qui miaule (utilisée dans les publicités de la marque Meow Mix) parmi la liste des artistes diffusés en boucle dans les salles de torture de Guantanamo, Abu Ghraib, Mossoul ou Bagram. Plus étrange. Les officiers américains utiliseraient en effet comme technique de torture une playlist avec des chansons susceptibles de taper sur les nerfs de tous ceux qui les écoutent en boucle et à plein volume. Les artistes apprécieront…