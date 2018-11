Du lourd au Graspop 2019

Après s’être étendue sur quatre jours l’an dernier dans une version XXL, la formule du Graspop se déroulera, en 2019, principalement sur trois jours comme auparavant.

Même si certains concerts, dont celui du très controversé Phil Anselmo et de Sonata Arctica, sont programmés le jeudi, le festival de metal proposera ses plus grosses pointures du vendredi 21 juin au dimanche 23 juin, soit une semaine après le passage de Metallica au stade Roi Baudouin. Le portefeuille des amateurs de metal risque donc d’être de nouveau mis à contribution puisque les organisateurs ont d’ores et déjà dévoilé les noms de Slipknot, de Within Temptation et de Kiss en têtes d’affiche.

Derrière ces grands noms, on retrouvera aussi les incontournables Slayer, Whitesnake et même Def Leppard, qui ne s’est plus produit en Belgique depuis un bon moment. Slash et ses conspirateurs auront à cœur de faire oublier la triste prestation des Guns ‘n Roses l’an dernier, tandis que Lamb Of God, King Diamond et Hammerfall seront de la partie. Agnostic Front, Death Angel ou Testament balanceront aussi leurs riffs assassins sur la plaine de Dessel. Plus de 50 groupes sont annoncés, et les places sont déjà en vente.