"À un moment donné, on a décidé que… quoi qu’on fasse, on le ferait ensemble", confie Yves Duteil au sujet de Noëlle, celle qui est son épouse depuis plus de 40 ans. "On a à peu près tout entrepris ensemble. De la chanson à la mairie en passant par les associations. On travaille vraiment ensemble. L’élaboration de cet album a été très partagée. Je l’ai écrit de mon côté mais elle a toujours un œil sur mes choix musicaux et artistiques. Noëlle a toujours apporté plus qu’un regard extérieur, à la fois bienveillant et exigeant. Je suis donc en confiance. Il n’y a pas beaucoup de personnes qui peuvent me dire : Ah, là, tu peux faire mieux ! Je pourrais le prendre mal mais ce qui est intéressant dans ce métier artistique, c’est de pouvoir se remettre en cause pour s’étonner soi-même et se dépasser aussi. Et pour se dépasser, c’est bien d’être deux. Car on n’a pas forcément de recul quand on est seul. On ne peut pas descendre de vélo pour se regarder courir (sourire) !"

Noëlle Léonore Mallard, que l’interprète du Petit pont de bois a mariée le 28 juin 1975, a elle aussi un avis sur le succès de son mari. "Il n’y a pas de secret", nous confesse-t-elle. "S’il y en a un, c’est qu’on s’amuse. Il est heureux de le faire. 45 ans de carrière, c’est incroyable. C’est comme un rêve. On est heureux. On ne peut pas imaginer de vivre cela. On ne sait pas ce qu’on aurait fait si on n’avait pas fait de musique, mais on l’aurait en tout cas fait ensemble. On ne manquait pas d’idées en tout cas."

Malgré vos 45 ans de carrière, vous suivez d’ailleurs toujours des cours de chant ?

