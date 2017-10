Dans un clip publié sur Youtube et réalisé dans le cadre des Bet Hip Hop Awards - cérémonie de récompenses pour les artistes et réalisateurs de clips de Hip hop - il lâche un Freestyle tendu de plus de quatre minutes.Une charge violente et directe, dénuée d'instrumental, dans laquelle il retrouve le style vindicatif de ses débuts pour s'en prendre exclusivement à Donald Trump, dont il souligne l'inaction à Puerto Rico, le rôle dans le conflit avec la Corée du Nord et surtout le manque total de soutien aux joueurs de football américain (NFL) qui refusent depuis plusieurs mois de chanter l'hymne national avant les matches pour dénoncer le racisme latent qui ravage le pays.lance-t-il avant de ponctuer, majeur en l'air, avecAprès sa percée prévisible sur les réseaux sociaux, le rappeur de Detroit a obtenu le soutien de plusieurs dizaines de personnalités dont le footballeur Colin Kaepernick (à l'origine du mouvement de contestation au sein de la NFL), le basketteur Lebron James ou encore l'animatrice de télévision Ellen DeGeneres.Fin 2016, il s'en était déjà pris à Trump et ses électeurs dans une longue charge de huit minutes. La presse en avait alors profité pour rappeler qu'en 2004 Donald Trump s'était personnellement déplacé pour assurer la promotion du nouvel album du "Slim Shady" qui semblait moins critique à l'époque.Retrouvez toutes les infos, chroniques et interviews musicales de La DH sur notre page Facebook "Let it Sound"