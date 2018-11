Si le cancer ne l’avait pas emporté le 14 mars 2009, Alain Bashung s’apprêterait à fêter ses 71 ans. Et qui sait quelle suite il aurait donné à, son dernier disque studio paru en 2008. Probablement n’aurait-elle pas ressemblé à, cette collection de onze titres inédits mis en boîte entre ce dernier et son prédécesseur,(2002), par l’interprète de. Rassemblées par sa veuve Chloé Mons et mises en forme par Edith Fambuena (ex-Les Valentins) qui était déjà à la manœuvre sur, chef-d’œuvre de la discographie de Bashung sorti voici vingt ans, ces chansons rappellent à quel point le chanteur a marqué son temps.(...)