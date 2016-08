En musique, la mort fait vendre

Musique

"Je suis sous le choc d’apprendre le succès que connaît l’album, a exprimé Finn Reeves, le frère de River et guitariste du boys band anglais Viola Beach. Je pense qu’ils seraient ravis. J’imagine le sourire qu’ils auraient fait. Ils y sont arrivés et ils ont travaillé très dur pour". Et pour cause, leur disque cartonne en tête des ventes dans leur pays et bat même des records selon Official Charts Company. Mais le jeune groupe de pop-rock indie n’est pas là pour le voir. Ses membres sont morts, il y a 6 mois, dans un étrange accident de la route sur un pont en Suède.

Tragédie grecque

(...)

