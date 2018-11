Musique Eros Ramazzotti sort son 15e album. Un bijou d’optimisme et d’espérance.

Il y a 35 ans, un certain Eros Ramazzotti remportait le prix des "Nouvelles voix" du prestigieux Festival de Sanremo avec Terra Promessa. Aujourd’hui, ce morceau, adressé aux jeunes de l’époque, fait partie des incontournables de la star italienne qui a écoulé plus de 50 millions d’albums à travers le monde.

" Après tout ce temps, j’ai toujours l’étincelle. Elle me vient de mon père et de mon grand-père qui étaient, tous deux, chanteurs et qui m’ont donné envie de faire de ma passion un métier ", nous explique Eros Ramazzotti en nous présentant Vita ce n’è (traduisez "Il y a de la vie", en français), un quinzième album studio au premier single éponyme et au message plus que positif. " Quand j’allume la télévision, je ne peux être que pessimiste. Dans un monde comme le nôtre, où on ne parle plus que de problèmes à résoudre comme la guerre, de climat qui change, de glaciers qui fondent, de gens mal élevés, il est important de donner un message positif aux gens, quelque chose qui leur met du baume au cœur. Cette chose, c’est la musique. C’est le minimum que je peux leur donner. "

