Queen triomphe en streaming. Le succès de Bohemian Rhapsody , le biopic consacré à Freedie Mercury récemment sorti en salle, a donné un coup de boost à l’œuvre du groupe dont les titres s’offrent une nouvelle jeunesse sur les plateformes de streaming. Avec pour conséquence que la chanson "Bohemian Rhapsody" est désormais devenue le morceau du XX e siècle le plus écouté sur les principales plateformes de streaming.

Avec plus de 1,6 milliard d’écoutes, elle détrône Nirvana et son hymne des années 90, "Smells Like Teen Spirit", et s’offre également au passage le trophée de standard rock le plus streamé de tous les temps.

En dehors de Freddie Mercury et de ses comparses de Queen, il n’y avait pourtant pas grand monde en 1975 pour parier sur le succès de ce titre pour le moins hors-norme. Flirtant avec les six minutes, dépourvu de refrain et composé de six parties jonglant joyeusement avec l’opéra comme avec le hard rock, il semblait taillé pour tout sauf pour les passages radio. Il a fallu toute la force de conviction de son auteur pour forcer la main de celui qui a financé l’album A Night At The Opera pour parvenir à en faire un 45 tours avec le succès commercial que l’on connaît. La scène est particulièrement bien rendue dans le film sur Freddie Mercury.

Depuis 2004, "Bohemian Rhapsody" a intégré le Grammy Hall of Fame. Et les lecteurs du magazine Rolling Stone en ont fait la meilleure performance vocale de l’histoire du rock. Mais rendons à César ce qui lui appartient, la chanson de Queen n’est pas la plus écoutée en ligne de l’histoire. Avec 3,25 milliards de vues enregistrées sur YouTube uniquement, "Gangnam Style" de Psy caracole loin devant. Et encore, il est lui-même largement devancé par Luis Fonsy et Daddy Yankee qui avec "Despacito" ont franchi le cap des 5 milliards d’écoutes, toujours sur YouTube, record absolu homologué par le Guinness Book.