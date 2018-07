Alex Germys et consorts n’ont qu’à bien se tenir ! Ce jeudi, Everson Levert, alias Ever-L, fera, lui aussi, trembler la scène de Tomorrowland en mixant pendant une heure entière. Un rêve que le jeune Hutois de 24 ans pourra réaliser grâce à un concours remporté sur Radio Contact. "Plusieurs Deejays étaient invités à envoyer un mix et une vidéo. Ce que j’ai envoyé leur a visiblement plu puisque j’ai été repris dans les quatre meilleures productions. Je me suis retrouvé en finale face à un jury composé d’Henry PFR, Alex Germys, Mademoiselle Luna et Todiefor qui pouvaient voter au même titre que le public”, explique le jeune homme qui n’a pas réussi à cacher son émotion lorsqu’il a appris qu’il avait été choisi pour monter sur la scène mythique du festival d’electro.À la veille de sa première à Tomorrowland, Ever-L nous explique son état d’esprit : "Ce qui va se passer va être magique. Je suis à la fois excité et stressé parce que je m’apprête à me produire sur la scène du plus beau festival du monde, un événement auquel je n’ai jamais participé en tant que spectateur puisque je n’ai jamais réussi à avoir de place…”Son mix, qui servira à réchauffer l’ambiance lors de l’événement exclusif The Gathering de DreamVille, a d’ailleurs minutieusement été réfléchi. “Je n’ai pas eu de directives. J’ai préparé 100 morceaux que je jouerai au feeling. J’ai juste choisi des morceaux qui n’étaient pas trop hard puisque je jouerai en début d’après-midi (aux environs de 13 heures) et donc dans une ambiance plus cool comparée à celle du soir”, explique cet ouvrier dans le désamiantage qui compte sur cette expérience pour se faire un maximum de contacts et tenter de se faire repérer par l’un ou l’autre recruteur pour enfin vivre de sa passion, le deejaying. “J’ai commencé à mixer à 15 ans. C’est d’ailleurs ma grand-mère qui m’a offert ma première table de mixage. Je me suis produit pour la première fois au bar Jamais deux sans trois à Huy et ensuite au Trébuchet Club à Ciney. Après ça, tout s’est enchaîné. J’ai été approché pour mixer dans plusieurs petits festivals et mixerai notamment bientôt avec Nicky Sanchez à Ciney Expo.”On souhaite d’ores et déjà bonne chance à Ever-L pour son baptême de Tomorrowland.