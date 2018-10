L’humoriste métissé, qui sera dans 69 minutes Sans Chichis ce mercredi soir sur la Deux, a passé une soirée mémorable avec l’interprète de La Bohème

“On a à peu près 53 ans d’écart, j’ai eu la chance de dîner avec lui il a 3, 4 ans, confie l'humoriste de 41 ans, Fabrice Eboué. Passer un dîner avec lui, il a quand même connu Piaf, c’est une encyclopédie. Ce fut un moment privilégié. Tous ses récits de carrière font partie de l’histoire de France.” Celui qui sera bientôt en spectacle en Belgique avec son nouveau one man show corrosif "Rien à perdre" confesse aussi que Charles Aznavour avait "un vrai sens de l'humour. Et ce qui est bizarre, c'est qu'il est difficile d’être triste... tellement on est heureux pour lui d’avoir eu une telle carrière. Personne n'a fait mieux que lui et personne ne pouvait rêver mieux."



Note: Son interview complète est à découvrir bientôt dans la DH. Et "Rien à perdre" de Fabrice Eboué sera le 18 décembre 2018 au théâtre Saint-Michel de Bruxelles et le 19 décembre au Forum de Liège. Infos et réservations: 070/660.601 ou via odlive.be.