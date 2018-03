Florent Pagny est un farceur. Six mois après avoir publié Le présent d’abord, son quatorzième album studio, le voici déjà de retour avec Tout simplement, un disque inattendu. Comme l’explique le site Charts in France, cet album n’était pas du tout planifié. Le projet est né à l’occasion de la réalisation d’un portrait que France 3 a décidé de lui consacrer et qui sera prochainement diffusé.

N’espérez pas de nouveaux titres originaux sur plaque. En revanche, le chanteur livre dix reprises (et un remix) de morceaux issus de la chanson française qui ont marqué sa vie. C’est en quelque sorte la bande originale de sa vie, sa manière à lui de célébrer ses trente ans de carrière.

Aux oubliettes les productions aux riches arrangements et autres trouvailles sonores signées Dany Synthé, Maître Gims et autres. Sur Tout simplement, il y a le piano de son comparse Alain Lanty et la voix de Florent Pagny.

Ses qualités vocales, Florent Pagny n’a plus à les démontrer. Mais en s’attaquant aux répertoires de Barbara, de Léo Ferré et d’autres monuments du genre, il prouve une fois de plus la capacité qu’il a de s’approprier des œuvres et de les faire vivre à sa façon. Car l’exercice de la reprise reste périlleux. Nombre d’exemples récents sont là pour prouver que la comparaison face à la version originale est souvent cruelle…

Dès l’entame de Tout simplement, l’alchimie piano-voix fonctionne à merveille. Florent Pagny fait mouche en reprenant C’est ça la France de Marc Lavoine. S’il n’est pas surprenant de le voir à l’aise quand il s’attaque à Léo Ferré (20 ans) ou George Moustaki (Ma solitude), il séduit avec ses interprétations de Quand j’serais KO d’Alain Souchon, de Mistral gagnant de Renaud ou de Chanter pour ceux du regretté Michel Berger. Et puis, il y a cette interprétation émouvante du Mal de vivre de Barbara.

Au bout du compte, l’écoute finie, on se dit qu’on aurait aimé que cela continue, signe d’une réussite.