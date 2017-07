Nous sommes aux Francofolies de Spa en cette veille de fête nationale. Et, en attendant la tête d'affiche Michel Sardou, On s'est promené et on a observé en profane.

- Décalage

Si vous nous suivez depuis le début de l'été, vous savez où nous sommes allés. Couleur Café, Werchter, Les Ardentes, Dour sont autant de festivals dont on a allègrement arpenté les allées ces dernières semaines. Nous voilà aujourd'hui aux Francofolies de Spa. Et le décalage est bien là. Jamais l'on avait vu un festival où le stand Win for Life est plus fréquenté que les scènes. Où le bar est toujours mieux achalandé que les concerts. On s'est à plusieurs reprises demandé si le public de l'endroit avait un œil sur le line-up du jour, ou s'il s'était simplement procuré un sésame comme à chaque fois. Les Francos, c'est une gargantuesque fête de quartier qui investit un centre-ville. Où l'on mine les prestations de bavardages, où l'on trépigne devant le Radisson pour photographier le masque de Kid Noise. C'est autre chose…

- Franc'Off the record

Parmi les estrades des Francos, celle nommée "Trace" accueillera tout au long de ce week-end de quatre jours les candidats en lice pour le Tremplin Franc'Off. L'occasion de mettre en avant et en scène de jeunes pousses musicales du cru. Un concours qui a lieu ici depuis quelques années déjà et dont la présentatrice ne manque pas de nous rappeler les plus illustres candidats, comme le groupe liégeois Eté67 dont le chantre Nicolas Michaux est depuis repassé par ici en solo. Pourtant, en cette première après-midi, les groupes qui s'y sont succédés ne nous ont point enthousiasmés. Avec un gros bémol pour Manesse, dont les rengaines en français nous ont semblées plus qu'obsolètes. Gageons que la suite du programme sera plus moderne et diversifiée.

+ Gerald, Mathilde et Tim

Mais l'on a néanmoins passé quelques bons moments ce jeudi dans le bel écrin vert des Francos de Spa. D'abord avec la française Mathilde Fernandez, OVNI en ces terres et personnage fantasque, qui conjugue chant lyrique, claviers et poésie baroque en dilettante, et dont les performances live valent toujours le détour. Plus tard, du côté de la scène Sabam, c'est un gamin français de vingt printemps qui nous a séduits. Casquette à l'envers et sensibilité à fleur de peau, le show de Tim Dup était encore fragile mais beau. Enfin, avant d'accueillir le héros Michel Sardou, c'est un autre visage bien connu de la variète hexagonale qui dégoupillait la soirée. Sans forcer et mode jam session, De Palmas a fait le job en début de soirée, même si c'est le public qui a quasiment tout chanté. Gerald, chiche de partager ton cachet ?