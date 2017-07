Plutôt lents à la détente dimanche matin, les festivaliers des Francos ont fini par pointer le bout de leur nez pour le concert de Cocoon, premier groupe à réunir une assistance digne de ce nom sur la scène "Sabam for Culture" en cette fin de week-end.

Après une pause de quatre ans, les Français étaient donc de retour en Belgique pour présenter un nouvel album - "Welcome Home" - qui se veut plus choral et hétéroclite que ses prédécesseurs sans pour autant sortir de l'univers très "cosy" installé par la formation de Clermont-Ferrand. Sur scène, pas de surprise: les compositions sont douces, mélancoliques et intimistes. Cocoon n'est pas vraiment taillé pour les grandes scènes, mais curieusement, la sauce prend assez rapidement. Le chanteur - guitariste - compositeur Mark Daumail assure dans son rôle de beau gosse sympathique. Son acolyte Leslie s'amuse derrière ses claviers, et les cinq musiciens arrivent à transmettre à la foule un sentiment de bien-être, l'envie de sourire ou de faire un gros câlin à son conjoint pour ceux qui sont présents en couple. Une belle petite sucrerie avant l'arrivée de la tête d'affiche de la soirée.



© Alexis Haulot



Succès public

Avant le show, on nous dit Patricia Kaas "difficile". Madame refuserait d'être prise en photo de face par les photographes professionnels qui sont donc parqués de part et d'autre de la scène, et interdit strictement toute prise de vidéos de la part des spectateurs. La star peut toutefois se le permettre, sa cote auprès du public n'a pas diminué d'un iota. Quand nous arrivons face à la scène "Proximus" à 21h, le parterre et le préau qui lui font face sont très honorablement garnis. Beaucoup de festivaliers se sont déplacés pour assister au grand retour de la chanteuse qui a sorti en décembre un nouvel album solo après 13 ans d'absence et un gros burn out, et se présente à Spa au beau milieu d'une longue tournée européenne.



© Alexis Haulot



Ponctuels, les cinq musiciens qui l'accompagnent lancent d'emblée un morceau très rock taillé pour les festivals. Le son est parfait, la guitare puissante et l'on sent immédiatement que musicalement Patricia Kaas s'est très bien entourée. Lorsqu'elle fait son entrée sur scène, vêtue d'une longue tenue orientale similaire à celle qu'elle porte sur la pochette de son dernier album, la chanteuse poursuit dans cette voie électrique. Loin de sa dépression, elle agite énergiquement sa tête, multiplie les déhanchés et laisse enfin sortir sa voix devant un public soulagé de constater que rien n'a changé. Vocalement, la chanteuse est toujours au sommet. Son timbre éraillé n'a pas perdu une once de sensualité et son charisme est intact.



© Alexis Haulot



Du rock au jazz

"Rose Kennedy" et "Entrer dans la lumière" suivent immédiatement cette entrée en force. Lancé en douceur "Ne l'oublie jamais" finit en fanfare, à l'image d'un show subtilement conçu qui alterne plages électriques, morceaux plus "jazzy" et chansons intimistes. Les nouveaux morceaux - tout à fait respectables et très actuels, notamment "Le jour et l'heure" qui évoque les attentats de Paris - sont eux aussi intercalés entre les grands succès de Patricia Kaas qui déroule d'un bout à l'autre sans la moindre fausse note. En tout début de concert, elle lâchait presque timidement "cela faisait vingt ans, vingt ans que je n'étais plus venu aux Francofolies de Spa". En ce qui nous concerne, elle peut revenir dans quelques années sur la Scène Pierre Rapsat, fermée ce dimanche après avoir accueilli Michel Sardou, Renaud et Loïc Nottet les jours précédents, et sur laquelle "mademoiselle qui chante le Blues" aurait tenu sans la moindre difficulté son rôle de tête d'affiche.