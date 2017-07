Nous sommes vendredi et Spa se réveille avec des chansons de Michel Sardou plein les écoutilles. Avec une fanfare en mode Brabançonne aussi. En piste pour une seconde après-midi de notes francofolles.





+ Place des petits hommes

Aux Francos, il y a les sosies du Taulier – big up à Jean-Lou Hallyday du Titi Twister – pour enflammer les dernières âmes en fin de soirée, les musiciens de bords de route qui profitent du passage pour exposer leurs notes dès le soleil levé, les trois scènes du Village Francofou où se déroulent la majeure partie des festivités, la grande estrade du festival (Place de l'Hôtel de ville) pour les grosses cylindrées et celle, plus modeste mais non moins ambitieuse, installée Palce du Monument. Une scène gratuite, où des groupes du cru (à deux exceptions près) se succèdent quatre jours durant sous les yeux des passants. En 48h, on y a vu plus de talents que sur celle réservée aux candidats Franc'Off (cf. les top et flop du jeudi), de Joy As A Toy au duo Alaska Gold Rush en passant par la découverte de Diego Straz. Allez-y jeter un coup d'oreille, c'est pas cher et ça peu rapporter gros.

- Typh n'est pas mon Amy

© Alexis Haulot



De Spa, elle est l'enfant chérie. Une habituée du festival, qui a quasiment vu naître et grandir sa fanbase ici. Typh Barrow et son piano arrivaient donc en terrain conquis vendredi aux Francos. Grosse foule – néanmoins apathique – pour accueillir la chanteuse bruxelloise, que sa courte mais sympathique biographie Wiki décrit comme la Adèle ou la Amy Winehouse du plat pays. Apparemment, c'est la presse qui le dit. Pas dans nos pages ceci dit. Et quand la demoiselle de trente printemps entonne "Back to Black", on comprend pourquoi nous ne l'avons jamais écrit. Il est des artistes que l'on ne peut reprendre impunément. Pas crédible une seconde lorsqu'elle reprend le blues morbide et les mots noirs de feue-la meilleure Amy de la soul, Typh surjoue et sacrifie le sens du texte sur l'autel de la théâtralité. Plus tard, elle s'essaie à rapper en revisitant le "No Diggity" de Blackstreet, et parvient à ajouter des rides à ce classique hip hop pourtant déjà vieux de vingt ans. Pas évident.

+ Dan San en famille

Quel plaisir de retrouver Dan San ici... Si nous connaissons bien l'équipée ardente, que son deuxième album très réussi – "Shelter" – propulsait encore un rien plus haut l'an dernier, on se dit en les voyant qu'on va enfin entendre de la musique, chose qui depuis jeudi ne nous est pas souvent arrivée ici. Sur scène, violon, guitare, basse, batterie, percussions et claviers sont là, prêts à résonner. Et, si les rengaines du groupe ne sont pas vraiment de nature à électriser, ses mélodies baroques ne tardent pas à nous emporter. D'autant que Dan San est venu en famille aujourd'hui, pour un concert unique dont la bande a réservé l'exclu aux Francofolies. Ainsi les invités vont se succéder… D'abord Gilles Dewalque, le temps d'un joli "SeaSide" emprunté à son projet Pale Grey. Plus tard, pour "Up", ce sera au tour du chantre de Dalton Telegramme, Quentin Maquet. Gaetan Streel passera également dire bonjour, se joignant au sextet pour une jolie parenthèse acoustique livrée au milieu de la foule. Enfin, on aura particulièrement aimé "The Call" à l'arrivée de Ben Bailleux-Beynon, jadis voix des Tellers et de Paon, dont on avait presque oublié le joli grain de voix et l'aisance au micro.