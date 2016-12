Il n’y a pas que Stromae dans la vie, il y a plein d’autres artistes belges aussi ! 2016 l’a prouvé. D’ailleurs, l’année qui s’achève n’a jamais été aussi prolifique musicalement. Chanteurs et DJ de notre plat pays - du Sud comme du Nord - se sont imposés ces derniers mois dans les charts, concurrençant ainsi les stars internationales, à armes pas égales mais au talent, finalement, bien équivalent. Onze chansons made in Belgium restent ainsi gravées dans l’Ultratop, soit le Top 100 officiel des meilleures ventes de singles en Wallonie en 2016. Et les heureux gagnants sont…

Alice on the roof, 4e des ventes d’albums !

La jeune (22 ans en janvier) Alice on the Roof (Dutoit, de son vrai nom) est la première artiste belge de l’année. Elle classe son single Lucky you à la 17e place, devant David Guetta et Justin Bieber… excusez du peu ! La Montoise - d’abord remarquée dans The Voice Belgique - fait encore mieux avec son (excellent) album Higher qui est le 4e album le plus vendu de l’année chez nous (devant elle, on retrouve les pointures Céline Dion, Renaud et Kendji Girac) ! Alice, une artiste belge au top (of the roof) !

Elle devance ainsi tous ses congénères masculins, qui n’ont pour autant pas à rougir de leurs belles performances en cette année record pour les artistes belges. À 23 ans à peine, le DJ Lost Frequencies a séduit la France et conquis son propre pays. Le single du Bruxellois, Beautiful Life (en featuring avec Sandra Cavazza) est 24e du classement annuel. Il devance un autre DJ, Kid Noize, qui avec son titre électro-pop bien balancé, Ocean, est le 33e plus gros vendeur en Wallonie en 2016. Comme Lost Frequencies, le Carolo d’adoption a également marqué l’année avec son album, Dream culture, 66e meilleure vente de l’année (99e pour le DJ bruxellois).

Les autres belles performances dans le Top 100 des singles sont réalisées par Puggy, qu’on ne présente plus, et qui classe deux titres (35e et 67e), Alex Germys (en featuring avec Myah sur Sweet Afterglow, 60e), Hooverphonic (72e) ainsi que Milow et le duo de Delta qui classent respectivement deux titres (entre la 71e et la 92e).

Les femmes aiment toujours Fredo

Si l’on retrouve plus ou moins les mêmes noms dans le Top 200 des ventes d’albums de l’année, un autre artiste belge confirme, après 45 ans de carrière, son incroyable popularité. Frédéric François classe en effet en 2016 son album Les femmes sont la lumière du monde 19e des ventes de l’année, bien loin devant un certain Johnny Hallyday (son De l’amour est 38e et son Rester vivant tour 39e). Cocorico les Belges !