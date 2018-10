Musique Gaëtan Roussel, l’ancien frontman de Louise Attaque sortun troisième album solo sur lequel il s’offre un duo avec Vanessa Paradis.

Curieux, hypercréatif et souvent inspiré, Gaëtan Roussel a parfaitement su exploiter le succès titanesque rencontré par Louise Attaque, fin des années 90, pour se construire une carrière foisonnante. Outre les quatre albums sortis avec ses petits camarades du midi de la France, la création d’un groupe frère (Tarmac) et ses compositions pour Bashung, Rachid Taha ou Vanessa Paradis, monsieur compose de temps à autre pour le cinéma et vient tout juste de sortir Trafic, troisième album solo ouvertement conçu pour accrocher les auditeurs de la bande FM. Rencontre entre deux trains, une chope à la main.

Ce Trafic est riche, presque boulimique, il y avait une vraie volonté d’attraper l’auditeur dès la première écoute ?

(...)