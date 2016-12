Le décès du chanteur britannique George Michael a provoqué mardi une forte hausse des ventes de ses albums. Quarante-huit heures après sa mort, il s'est retrouvé pas moins de cinq fois dans le top 10 des albums les plus populaires sur la plate-forme belge en ligne d'Apple.

Ce sont principalement les compiles de George Michael qui ont rencontré du succès. "Ladies & Gentlemen" se plaçait en première place de la liste des hits, tandis que "Twenty five", un best of également, prenait la 5e position. George Michael en solo se trouvait également sur la dixième marche, avec "Symphonica" (2014), son dernier album.

Son ancien groupe Wham! est également apparu deux fois dans le classement, avec la version originale de l'album "The Final" (1986) ainsi que son édition de luxe, en 4e et 8e position respectivement.

Le chanteur s'est en outre bien placé dans le top 10 des chansons les plus plébiscitées: "Careless Whisper" (1e), "Last Christmas" de Wham! (6e) et "Don't Let the Sun Go" (en duo avec Elton John, 8e).

George Michael a aussi atteint les sommets des listes Apple des albums les plus populaires en Grande-Bretagne, aux Pays-Bas, en France, en Allemagne et en Australie.