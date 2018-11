Mettre ses pas dans les traces des plus grands n’est jamais chose aisée. C’est pourtant ce que fait sans complexe Gloria du haut de ses 11 ans. Celle qui était la benjamine des Kids United avant de poursuivre l’aventure avec les Kids Nouvelle Génération, incarne également Émilie Jolie dans une mise en scène du spectacle qui sera donnée à deux reprises au Cirque royal le 1er décembre (14 h et 17 h) . Un fameux défi pour la fillette révélée par The Voice Kids version 2014 quand on sait que par le passé, les artistes les plus illustres comme Georges Brassens, Henri Salvador, Sylvie Vartan, Eddy Mitchell, Alain Bashung, Jacques Dutronc, Johnny Hallyday, Maurane ou encore Zazie, ont prêté leur voix au conte musical de Philippe Chatel.

(...)