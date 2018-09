Heureux qui comme les lauréats de notre concours Helmut Lotti ont pu rencontrer le chanteur à trois jours de la sortie de son nouvel album, Soul Classics in Symphony. Une heure durant, Annie, Valérie, Christel et Jacques se sont entretenus avec lui sur les sujets qui leur tenaient à cœur. "J’espère que vous avez de bonnes questions", lance-t-il d’emblée avec le sourire. C’était le cas puisqu’une heure durant il n’en a esquivé aucune, tout en livrant ses réponses avec humour et même en chantant.

Tout a commencé par quelques mots sur le disque à paraître vendredi : "J’ai enregistré dix-neuf chansons. C’est de la soft soul parce que je ne suis pas noir de peau mais blanc. Je chante comme Elvis, dont le succès était qu’il sonnait blanc sur de la musique de Noirs. Je me suis aussi beaucoup inspiré de Burt Bacharach."

Dans votre carrière, vous avez touché à de nombreux genres musicaux. Pourquoi ?

(...)