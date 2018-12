Ils ont obtenu le gel d’une partie des revenus générés par les albums de leur père. La saga n’est pas finie pour autant.

En décidant le gel de 37,5 % des revenus liés aux ventes de disques de Johnny Hallyday depuis le 1er janvier 2018, la justice française a partiellement accédé à la demande des deux aînés du rocker. Ceux-ci étaient inquiets de voir ces royalties incorporées au trust américain gérant les biens de leur père pour le seul compte de leur belle-mère Laetica. En septembre, ils ont donc demandé à ce que les maisons de disques Warner, Universal et Sony bloquent 75 % de ces montants, c’est-à-dire la part qui leur serait dévolue, ainsi qu’à Jade et à Joy, si le droit français venait à s’appliquer à la succession du chanteur. Rappelons qu’en vertu du dernier testament rédigé par Johnny Hallyday, sa seule héritière aux yeux du droit américain, c’est sa dernière épouse.

Même s’ils n’ont pas obtenu gain de cause sur l’ensemble de leurs revendications, la décision du tribunal de grande instance de Paris est une nouvelle victoire pour Laura Smet et David Hallyday qui en avril dernier ont déjà obtenu le gel du patrimoine immobilier de leur père. Le succès enregistré mardi est cependant symbolique puisque depuis la mort de Johnny Hallyday le 5 décembre 2017, Warner comme Universal et Sony ont cessé de verser les royalties dévolues à l’artiste dans l’attente d’une clarification concernant ses ayants droit.

Car l’enjeu financier est colossal. À lui seul, Mon pays c’est l’amour, l’album posthume du chanteur sorti en octobre, a déjà rapporté plus de 2,5 millions €. Auxquels s’ajoutent les royalties procurées par le back catalog de l’artiste qui lui rapportait en moyenne 800 000 € par an, soit sa source de revenus principale.

La saga est cependant loin d’être terminée, tant en France qu’aux États-Unis. Le 22 mars prochain, la justice hexagonale doit se prononcer sur sa compétence concernant l’épineuse et complexe succession du rocker. Avant cela, le 22 janvier, un tribunal californien doit dire si oui ou non, il accède à la demande de Laeticia Hallyday de voir les revenus des albums, ainsi que d’autres biens du chanteur, incorporés au trust dont elle est la seule bénéficiaire. Si elle obtient gain de cause, les maisons de disques devront s’exécuter. À une condition toutefois : qu’il y ait une personne physique ou morale désignée pour gérer le trust en question. Hors la place est actuellement vacante suite à la démission de Bank of America.