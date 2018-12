La justice a décidé de bloquer 37,5% des sommes détenues par Universal, Warner et Sony depuis le 1er janvier 2018.

C'est-à-dire la part qui devrait revenir aux deux aînés, si le droit français venait à s'appliquer dans le cadre de la succession de Johnny Hallyday.

La justice n'a donc pas accédé à la demande complète de Laura Smet et David Hallyday qui demandaient le gel de 75% des royalties, ce montant comprenant les parts qui seraient aussi dévolues à Jade et Joy, les deux cadettes du rocker qui ne bénéficient pas non plus du dernier testament rédigé par le chanteur.