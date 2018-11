© REPORTERS

© D.R.





13 mai : Barclaycard Arena, Hambourg

14 mai : Mercedes-Benz Arena, Berlin

16 mai : Lanxess Arena, Cologne

17 mai : Ziggo Dome, Amsterdam

19 mai : Hallenstadion, Zurich

21 mai : SAP Arena, Mannheim

22 mai : AccorHotels Arena, Paris

24 mai : Manchester Arena, Manchester

27 mai : Birmingham Resorts World Arena, Birmingham

30 mai : 3Arena, Dublin

2 juin : The O2 Arena, London

3 juin : The O2 Arena, London

"The Man. The Music. The Show". C'est le nom que porte la tournée, dirigée par Hugh Jackman et un orchestre.Connu pour son rôle de Wolverine dans la saga "X-Men", Hugh Jackman est aussi un artiste complet en terme de performances scéniques. Il reprendra donc des chansons de ses films comme "Les Misérables" et "The Greatest Showman" ainsi que des grands classiques de Broadway.Pour l'instant, quatre dates sont prévues en Angleterre, huit dans le reste de l'Europe et 22 aux Etats-Unis.