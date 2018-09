Musique À seulement 26 ans, la timide Jain sort déjà son deuxième album, "Souldier". Et y revisite… l’inspecteur Gadget !

"Avec Souldier, je voulais un truc un peu plus engagé et combatif , moins petite fille que Zanaka , qui signifie d’ailleurs enfant en malgache, confie Jain (Jeanne Louise Galice de son vrai nom), l’interprète des tubes Makeba, Come, Dynabeat ou encore Alright. J’avais l’envie d’être une sorte de soldat en bleu de travail et prête à aller au combat. Au combat à la fois avec moi-même, avec les gens, mais aussi avoir cette bulle d’utopie : apporter un peu d’amour après tout ce qui a pu se passer en France et en Belgique dernièrement." Un côté un peu strict avec son look bleu de travail - mais toujours aussi pop - histoire de "mettre les mains dans le cambouis".

L’exotisme fait partie intégrante de votre style musical. Comment préserver cette particularité ?