Fleuron du rock alternatif made in USA (leurs nouveaux singles Walk on Water et Dangerous Night confirment leur réputation), Thirty Seconds To Mars fêtent ses 20 ans d’existence avec ce cinquième opus sobrement intitulé America. De quoi ravir la Mars Army belge - surnom donné à leurs fans les plus fidèles - puisque le trio se produira cet été au Brussels Summer Festival. Rencontre avec la star du groupe, l’acteur Jared Leto, oscarisé pour Dallas Buyers Club et connu pour ses rôles dans Requiem For a Dream ou encore Mr. Nobody de Jaco Van Dormael.

