Jean-Baptiste Guégan a un incroyable talent, celui d’avoir la même voix que Johnny Hallyday. Il n’imite pas le Taulier, il parle et chante comme lui. Sa démonstration devant les lecteurs de La DH en mai dernier, alors qu’il était encore inconnu du public, nous avait laissés pantois tellement c’était bluffant. "C’est incroyable qu’un jeune homme ait la même voix que mon pote", confie Pierre Billon, ex-producteur et ami proche du rocker, dans le dossier de presse de celui que l’on appelle "La voix de Johnny" . " Il est crédible, authentique et habité. C’est un artiste à part entière et il n’a pas fini de nous surprendre !"

Le jury et le public de La France a un incroyable talent sur M6 ne s’y sont pas trompés puisqu’ils l’ont désigné vainqueur de la treizième saison de l’émission qui s’est achevée cette semaine. Une vitrine très grand public qui a ouvert de nouvelles perspectives de carrière à celui pour qui Marianne James a eu un énorme coup de cœur. Jean-Baptiste Guégan sortira en effet un album fin 2019. Dans un entretien accordé au site Purepeople, il explique que Mon pays c’est l’amour ne devait pas être le dernier disque du rocker disparu. "Il voulait finir en beauté et aller à Nashville avec Michel Mallory, raconte-t-il. Michel s’est mis tout de suite à l’écriture, lui a envoyé des chansons. Johnny a choisi celles qui lui plaisaient. Et donc parmi les chansons que je chante, il y en a cinq que Johnny aurait dû chanter."

Michel Mallory, c’est un des auteurs-compositeurs emblématiques du Taulier. Il a signé quelque 200 titres pour le chanteur, dont Toute la musique que j’aime. "J’ai entendu chanter Jean-Baptiste et je dois dire que c’est assez étonnant, confie l’intéressé. J’ai l’impression en fermant les yeux que c’est Johnny qui est à côté de moi. Cela met beaucoup de baume au chagrin que j’ai."

Et ce n’est pas tout. Adoubé par les fans de l’artiste décédé l’an dernier, le Français de 35 ans l’a semble-t-il aussi été par une partie du clan Hallyday. Il dit avoir un projet commun avec Sylvie Vartan. Quoi ? Quand ? Mystère, il n’en a pas dit plus. "Je ne l’ai pas encore rencontrée mais c’est pour bientôt", s’est-il contenté de répondre.