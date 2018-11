Fortement touchée par la perte de son oncle, assassiné en Corse le 5 décembre 2017, Jenifer lui a rendu hommage en lui consacrant une chanson, "Encore et encore" , sur son nouvel album Une nouvelle page.



"J’ai perdu un des piliers de mon existence, il était mon confident, celui qui m’avait encouragée à chanter puis à mener ma vie", confesse la chanteuse à Paris Match. "Je ne savais pas si j’aurais le courage de partager ça. Mais j’ai réalisé que nous étions tous, un jour ou l’autre, confrontés à la disparition d’un être cher. Il me manque terriblement. On m’a arraché le cœur. Quand je chanterai ce titre sur scène, je sais qu’il me donnera la force nécessaire pour y arriver."