" À un moment donné, j’ai dû arrêter le travail car, avec la médiatisation, ça n’allait pas de travailler avec des gens qui ont eux-mêmes des problèmes ", nous raconte la Gantoise de 41 ans Julie Bocquet, aujourd’hui criminologue-psychotérapeute. "J’ai aussi refait une psychothérapie pour redonner à tout ça une place dans ma vie. Car ça m’a quand même beaucoup affectée. Mon livre,Regarde dans le miroir, me permet de tourner la page. C’est la fin de tout ce chemin, c’est l’étape finale. Car si la famille de Claude François n’a pas voulu me donner une place… les fans, par contre, oui. Ce qui aide à exister. J’ai eu de très beaux messages comme si j’étais ‘un cadeau tombé du ciel, un peu comme si on retrouvait Claude’. Ça fait du bien !" (...)