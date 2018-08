Avec ce livre, l'époux de l'actrice Jessica Biel souhaite remercier toutes les personnes qui lui ont permis d'arriver là où il est aujourd'hui.

L'ex-membre du boysband NSYNC n'a pas décidé de changer littéralement de carrière et de devenir écrivain. Son livre, appelé "Hindsight & All The Things I Can’t See In Front Of Me", est un ouvrage avec pléthore de photos et d'histoires sur sa jeunesse à Memphis, dans le Tennesse.