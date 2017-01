Plus de vingt ans après la sortie du morceau original, titre phare de l'album Paradise in Me, le groupe belge K's Choice a présenté, sur Youtube, ce vendredi une nouvelle version du célèbre Not an Addict, qui avait largement contribué à faire connaitre le groupe dans le monde entier.





Pour cette nouvelle version, Sarah Bettens et ses acolytes ont pris soin de bien s'entourer puisque c'est en compagnie de Deborah Dyer, plus connue sous le patronyme de Skin et qui est la chanteuse du band britannique Skunk Anansie, auquel on doit le mythique Hedonism.





Le clip, très sobre, se concentre exclusivement en studio. On peut y voir les protagonistes enregistrer le morceau.





Le groupe belge K's Choice, formé à Anvers en 1993, s'était fait connaitre du grand public en 1996 avec la sortie de Not an Addict. Deux ans plus tard, il remettait le couvert avec Everything for free, présent sur l'album Cocoon Crash.