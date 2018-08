Début juillet à Paris. Le rendez-vous est fixé à midi, au sommet de l’immeuble abritant les locaux de M6, avec les cinq membres des Kids United Nouvelle Génération, la nouvelle mouture du groupe d’enfants lancé avec un succès fracassant par l’Unicef en 2015.

Dans le couloir qui mène à la pièce où la rencontre doit avoir lieu règne une certaine effervescence. Ce sont les mamans de Gloria - seule rescapée du projet initial - et ses nouveaux amis qui s’affairent non sans anxiété. Elles s’échangent des sacs de vêtements, s’inquiètent pour un pantalon trop petit ou un top pas assez comme il faut. La nervosité est plus que palpable d’autant qu’elles n’ont pas repéré qu’elles sont observées par un journaliste.

