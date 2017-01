Une porte de métro, l'ébulition d'une friteuse ou l'activation d'une pompe à bière, tout est prétexte au son. "Nous avons été dans les rues de bruxelles armés d'un micro et d'une gopro, explique R.O., le DJ. On a enregistré tous les sons qu'on a trouvés (typiques pour la majorité) et on s'est filmé en même temps dans pleins de lieux typiques bruxellois également.".

Grâce à ces sons, les artistes ont pu recréer leur tube "On our knees". Le résultat est à découvrir sur la vidéo en tête d'article.