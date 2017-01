Le festival Rock Werchter a annoncé vendredi la participation de Lorde, James Blake, The Lumineers, Dropkick Murphys et Future Islands à son édition 2017.

La chanteuse Lorde se produira le jeudi 29 juin. James Blake et Future Islands sont prévus à l'affiche du vendredi 30 juin tandis que Dropkick Murphys et The Lumineers sont attendus le dimanche 2 juillet.

Plusieurs artistes ont déjà confirmé leur venue, dont Arcade Fire, Radiohead, Linkin Park et les Foo Fighters.

Le festival Rock Werchter se déroulera du 29 juin au 2 juillet prochains.