Terrassés par le décès brutal à 41 ans de Chester Bennington, dont les analyses ont confirmé le suicide, les membres de Linkin Park (70 millions d’albums vendus) sont sortis de leur silence. Dans une émouvante lettre postée lundi soir sur Twitter et adressée à celui qui était leur leader, ils lui font part de leur désarroi, de leur incompréhension mais aussi de toute l’affection et de l’admiration qu’ils lui portent, ainsi qu’à sa famille.

"Nos cœurs sont brisés. Les ondes de choc du deuil et du déni balayent toujours notre famille alors que nous tentons d’accepter ce qui vient de se produire", écrit le groupe touché par le soutien manifesté par le public. "Nous voulons que le monde entier sache que tu étais le meilleur mari, fils et père", ajoutent-ils, confessant que l’absence de Chester "laisse un vide qui ne pourra jamais être comblé".

On mesure l’incompréhension du groupe face au geste posé par le chanteur lorsque celui-ci écrit : "Nous essayons de nous souvenir que les démons qui t’ont arraché à nous ont toujours fait partie du contrat. Après tout, c’est la manière avec laquelle tu les mettais en chanson qui a fait que tout le monde t’a aimé. Tu les exposais sans peur, et ce faisant, tu nous as réunis et enseigné à être plus humains".

"Notre amour de la musique est éternel. Bien que l’on ne sache pas quel chemin notre futur va prendre, nous savons que tu as rendu meilleure chacune de nos vies. Merci pour ce cadeau. On t’aime et tu nous manques tellement. Jusqu’à ce qu’on se revoie", conclut la lettre.

Linkin Park ne se contente pas d’honorer la mémoire de Chester Bennington. Dès l’annonce de sa disparition, le groupe a aussi mis en ligne un site destiné à sensibiliser le public sur la question du suicide (http://chester.linkinpark.com). Outre les innombrables messages d’affection inlassablement postés par les fans, on y trouve des numéros de téléphone, des pages Facebook et les adresses de sites de prévention.

Une initiative plus précieuse qu’il n’y paraît si on en croit l’association britannique Help Musicians UK. D’après une étude menée à sa demande par l’université de Westminster, 71 % des musiciens britanniques sondés ont déjà été confrontés à une anxiété majeure et/ou à des crises de panique. Et 69 % d’entre eux ont un jour souffert de dépression. Une situation dont on ne prend conscience qu’avec les suicides de personnalités très médiatiques comme Chris Cornell il y a peu, Kurt Cobain (1994), Amy Winehouse (2011), Dalida (1987) ou encore Nino Ferrer (1998).